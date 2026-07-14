Más de uno Aragón 14/07/2026

14/07/2026 Más de uno Zaragoza 14/07/2026

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En el tramo local de Más de Uno hemos hablado de la piscina de Torrero, que, según los vecinos, sigue perdiendo agua a pesar de haber estado más de un mes cerrada para reparar la fuga .También contamos que el hombre acusado de maltrato y amenazas a su ex mujer, que se cambió de sexo para eludir la acción de la Justicia, está siendo investigado por posible fraude de ley.

En la parte regional hemos hablado de la semifinal del Mundial que enfrenta esta noche a España y Francia. Escuchamos la previa de nuestro colaborador centenial, Guillermo Muñiz sale a la calle a preguntar por el resultado del encuentro a los zaragozanos y nos acercamos a uno de los bares de Zaragoza más concurridos en noches de fútbol. Nos acercamos a Allepuz para conocer al primer niño nacido en la localidad tras siete años. En la localidad zaragozana de Olvés hablamos de la recuperación de unas valiosas esculturas del retablo de su iglesia.