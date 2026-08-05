05/08/2026 Más de uno Aragón 05/08/2026

Imagen: Onda Cero Aragón

01H 24 MIN Más de uno Aragón 05/08/2026 Programa completo compartir Más de uno Aragón 05/08/2026 Código copiado









Con Lourdes Funes. Nos acercamos a la Casa de Melilla en Aragón para conocer cómo están viviendo la llegada de marroquíes a Ceuta y Melilla. Desde UGT denuncian que desde el departamento de Desregularización se está fomentando el intrusismo al permitir que otros profesionales realicen la laboras de educadores sociales en los centros de menores. Conocemos los detalles del Plan Renove de Electrodomésticos para la hostelería y nos vamos al barrio de Montemolí para hablar de los asentamientos en torno al Príncipe Felipe y al barrio Jesús para hablar de movilidad.

En el tramo regional, con Patricia Laliena preguntamos qué quieren ser los niños cuando se hagan mayores, con Carolina Benanvent conocemos las aventuras de Pablo y Carlos en “Diario de un viaje sin destino”, David Vicente nos cuenta onde poder ver el eclipse de sol y Marta García “La chica del Zapato Naranja” nos habla de accesibilidad o falta de ella que hay en ellos eventos organizados en torno al eclipse. Jesús Pérez Teira nos hace la crónica de la última película de Spiderman.