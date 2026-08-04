04/08/2026 Más de uno Aragón 04/08/2026

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Con Lourdes Funes y Guillermo Muñiz. Hablamos de las ayudas a la compra de coches eléctricos y de que el modelo B10, el más vendido en España en el último mes, se ensamblará en la planta de Figueruelas. Nos vamos a Arcosur para conocer las necesidades de este barrio y preguntamos por el proyecto Redolar que está ejecutando Ecodes en relación con energías renovables. Desde la Fundación La Caridad nos cuentan cómo es el taller de cerámica que desarrollan con personas sin hogar y con enfermedad mental.

En el ramo regional, Patricia Laliena nos habla de los problemas de abastecimiento de agua que está llevando a la restricción de consumo en varios municipios. Analizamos la nueva ley europea sobre Inteligencia Artificial. Carolina Benavent nos lleva a Forniche Alto para conocer los detalles de la Semana de la Ciencia y les hablamos de intoxicaciones alimentarias y del proyecto A Pulmón para dar visibilidad a los retos que pueden superar las personas con cáncer de pulmón.