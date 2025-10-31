09:47 MIN

09:47 MIN Más de Uno Zaragoza matinal 31/10/2025 Informativo matinal Zaragoza compartir Más de Uno Zaragoza matinal 31/10/2025 Código copiado









En el informativo local de las 8:20 horas, los retos de almacenamiento de energía para el impulso del coche eléctrico y cruce de acusaciones por el aumento de las personas sin hogar en pleno, que aprobó ayer reprobar al ministro Puente por descartar trenes de cercanías a Huesca. Además, Gómez Gámez recupera la portavocía adjunta del PSOE, PP y VOX muestran su buena sintonía en el consistorio e información deportiva del fin de semana. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Según el último recuento de Cruz Roja, en Parque Bruil esta semana pernoctaban 53 personas sin hogar, de las que 29 tienen derecho a protección internacional. Desde el consistorio anuncian que aumentarán las plazas para atender el problema del sinhogarismo, pese a que es producto de la política migratoria del Gobierno de España. Entre las personas que duermen en esa zona de Zaragoza, hay algunas con órdenes de extradición que no se están ejecutando.

Un tema que centró el inicio del debate ayer de un pleno municipal tenso y largo en el que PP y VOX volvieron a mostrar su buena sintonía. Con Natalia Chueca vestida de verde VOX y la concejal, Eva Torres, con un blazer azul PP.