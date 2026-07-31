ondacero.es
Informativos Zaragoza

31/07/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 31/07/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Genérica
Imagen: LFC
  • 09:49 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 31/07/2026

Informativo

compartir
Más de uno Zaragoza Matinal 31/07/2026

Con Lourdes Funes y María Esteruelas. Repasamos la actualidad de Zaragoza poniendo la mirada en la operación de tráfico del primero de agosto, y analizando los efectos de la ola del calor. En materia municipal hablamos de las discrepancias surgidas en el Ayuntamiento por las ordenanzas fiscales para 2027 y de los pocos agentes que han solicitado adherirse a la unidad Égida para atender a mujeres víctimas de violencia de género.

Temas

  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Más de Uno Zaragoza
  • Lourdes Funes
  • Más de Uno Zaragoza 08,20
  • Zaragoza

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid