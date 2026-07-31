31/07/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 31/07/2026

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Con Lourdes Funes y María Esteruelas. Repasamos la actualidad de Zaragoza poniendo la mirada en la operación de tráfico del primero de agosto, y analizando los efectos de la ola del calor. En materia municipal hablamos de las discrepancias surgidas en el Ayuntamiento por las ordenanzas fiscales para 2027 y de los pocos agentes que han solicitado adherirse a la unidad Égida para atender a mujeres víctimas de violencia de género.