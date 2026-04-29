29/04/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 29/04/2026

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En el informativo regional de las 8:20 horas, segunda sesión del debate de investidura de Azcón, que esta tarde saldrá elegido presidente. Además, el 83% de los zaragozanos sufre niveles excesivos de ruido, las mociones que VOX llevará a pleno, críticas del PSOE a la gestión de la Ciudad del Cine, Ibercaja rebaja sus previsiones de crecimiento, datos de la EPA o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.