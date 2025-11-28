09:53 MIN Más de uno Zaragoza Matinal 28/11/2025

Contamos que con el Black Friday arranca una de las etapas más intensas del año para el sector comercial, que continuará con la campaña de Navidad y las rebajas de enero. De momento, los aragoneses nos gastaremos una media de 200 euros en el Black Friday, cifra que supera a los datos nacionales. Para cubrir la demanda, las empresas han realizado 3.000 contrataciones, de ellas un 60% en el sector de la logística y un 40% en los comercios.

También hemos contado lo más destacado del pleno municipal celebrado ayer, en el que se ratificaron los cambios en el grupo municipal socialista, tras la sustitución del concejal, Horacio Royo, como portavoz de Urbanismo y presidente de la Junta del Arrabal. También se debatió una moción en la que el PP pedía explicaciones sobre la implicación del concejal socialista Alfonso Gómez Gámez en la tramitación de los permisos de la Mina Muga, vinculada al caso Cerdán, y se aprobó una modificación de crédito de 15 millones de euros para pagar partidas de personal y servicios municipales.