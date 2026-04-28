28/04/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 28/04/2026

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En el informativo regional de las 8:20 horas, cargos nacionales de VOX destacan el acuerdo con Azcón. Además, la adjudicación de los platós de la Ciudad del Cine, problemas con la regularización de migrantes, institutos de Zaragoza y provincia deciden no organizar extraescolares o deportes, entre otros temas. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.