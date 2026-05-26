26/05/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 26/05/2026

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En el informativo regional de las 8:20 horas, empieza la reforma integral del Coso. Declaraciones de Chueca, de las Peñas y aficionados sobre el descenso del Real Zaragoza. Además, huelga de trabajadores de limpieza, colaboración para mejorar la seguridad en Delicias y Las Fuentes, incendio en Saica, abre el plazo del programa de termalismo de la DPZ y deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.