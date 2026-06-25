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25/06/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 25/06/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
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Más de uno Zaragoza Matinal 25/06/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 25/06/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, previa del pleno municipal en el que se debatirán asuntos como la gestión de Ruiz de Temiño o las incidencias que, por el calor, afectan al bus urbano. Además, nueva normativa de patinetes, mejora la conexión de Oliver y Miralbueno, el incendio de Fuente de la Junquera o los deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

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