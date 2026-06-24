24/06/2026
Más de uno Zaragoza Matinal 24/06/2026
En el informativo local de las 8:20 horas, la elección de Aday Mara en el Draft por Oklahoma Thunder, y el comité de Avanza denuncia averías numerosas en los buses. Hablamos del incendio del restaurante La Junquera, de las inscripciones de la Ofrenda de Flores, del Plan contra la soledad no deseada o de la situación de las piscinas. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.
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