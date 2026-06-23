23/06/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 23/06/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, otro día más con máximas de 42 grados en Zaragoza. Las altas temperaturas provocan un corte de luz y vecinos de Torrero se concentran por el cierre de la piscina. Hablamos del impacto del calor en la calidad del aire, de modificaciones presupuestarias, sucesos o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.