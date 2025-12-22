ondacero.es
Más de uno Zaragoza Matinal 22/12/2025

Más de uno Zaragoza Matinal 22/12/2025

Informativo

Más de uno Zaragoza Matinal 22/12/2025

En el informativo de las 8:20, contamos que Aragón es una de las comunidades autónomas que más tientan a la suerte, con un gasto medio de 102 euros, 26 euros más que la media nacional. Sin dejar los asuntos navideños, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, los aragoneses gastamos 796 euros por personal, sobre todo en regalos, cenas y comidas navideñas, viajes, lotería y cotillones de Nochevieja.

Además, el programa de incentivos para la compra en el pequeño comercio “Volveremos” afronta sus últimos días para gastar los más de 2 millones euros de saldo todavía disponibles en los monederos de los ciudadanos. El plazo concluye el 31 de diciembre. Y unas 4.000 personas vestidas de Papa Noel y elfos participaron ayer en una carrera solidaria de 4 kilómetros, con salida y meta en la plaza de España. La recaudación se destinará a Cruz Roja y el Banco de Alimentos.

