22/06/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 22/06/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, suben las temperaturas con máximas de hasta 43 grados, protesta por el cierre de la piscina de Torrero, reconocimientos europeos a programas de emprendimiento y renaturalización del consistorio, el PSOE sobre la planificación del Pilar, impulso al uso de la IA en la sanidad pública o información deportiva, con la triste noticia que empaña el ascenso de Wanapix. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.