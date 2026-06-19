19/06/2026
Más de uno Zaragoza Matinal 19/06/2026
En el informativo local de las 8:20 horas, termina el curso y ponen la primera piedra del nuevo acceso a PLAZA. Además, valoraciones de la gestión presupuestaria, datos de la regularizaciónd e migrantes, PP y VOX se enfrentan por la gestión de grandes proyectos, el complemento salarial de la Unidad Égida o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.
Temas
- Aragón
- Informativo Matinal Zaragoza
- Chema Catalán
- Luis Puyuelo
- Zaragoza
- Más de uno Zaragoza 8,20