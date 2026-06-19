19/06/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 19/06/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, termina el curso y ponen la primera piedra del nuevo acceso a PLAZA. Además, valoraciones de la gestión presupuestaria, datos de la regularizaciónd e migrantes, PP y VOX se enfrentan por la gestión de grandes proyectos, el complemento salarial de la Unidad Égida o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.