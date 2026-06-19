ondacero.es
Informativos Zaragoza

19/06/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 19/06/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:49 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 19/06/2026

Informativo

compartir
Más de uno Zaragoza Matinal 19/06/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, termina el curso y ponen la primera piedra del nuevo acceso a PLAZA. Además, valoraciones de la gestión presupuestaria, datos de la regularizaciónd e migrantes, PP y VOX se enfrentan por la gestión de grandes proyectos, el complemento salarial de la Unidad Égida o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Luis Puyuelo
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid