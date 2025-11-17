ondacero.es
Informativos Zaragoza

09:50 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 17/11/2025

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:50 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 17/11/2025

Informativo

Más de uno Zaragoza Matinal 17/11/2025

En el informativo local de las 8:20 horas, inauguran en la Expo un monolito en el marco del día en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico. Además, hoy se abren las votaciones para la elección del Árbol de España 2026, que aspira a ganar el almez de Parque Bruil, licitan el soterramiento de las torres eléctricas junto al colegio María Zambrano, detienen a dos menores por robar un collar a una mujer o advierten del aumento de estafas bancarias vía SMS. Además, declaraciones de Sellés tras la victoria ante la SD Huesca. Con Chema Catalán.

Un monolito en los jardines del antiguo recinto de la Expo recordará en adelante a las víctimas de la siniestralidad vial. El Ayuntamiento descubrió ayer esta escultura, coincidiendo con el día en recuerdo de los fallecidos y heridos en accidentes, en un acto con representantes de la Policía y de familiares y víctimas.

Por otra parte, hoy se abre el plazo de votaciones para la elección del Árbol de España 2026, a través de la web del concurso. Un gran almez centenario ubicado en el Parque Bruil es uno de los que opta a lograr ese reconocimiento. En 2015, los propios vecinos impulsaron la protección de este gran y frondoso ejemplar de la mano de colectivos ecologistas.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

