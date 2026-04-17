17/04/2026
Más de uno Zaragoza Matinal 17/04/2026
En el informativo local de las 8:20 horas, detalles de la reforma del parque Tío Jorge y declaraciones de los grupos municipales sobre el colapso municipal por la regularización de migrantes. Además, echa el cierre el congreso The Wave, tercera jornada de SMOPYC, sigue la confrontación por el Parque de Atracciones, cifras de escolarización, sucesos y deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.
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