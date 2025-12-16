ondacero.es
Informativos Zaragoza

09:50 MIN

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:50 MIN

Más de Uno Zaragoza Matinal 16/12/2025

Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza Matinal 16/12/2025

En el informativo local de las 8:20 horas, Chueca confía en que la negociación presupuestaria con VOX no se vea condicionada por las elecciones regionales. En el informativo, asuntos urbanísticos tratados en comisión, intervención de bomberos esta mañana en calle Zamoray, herido un chico atropellado por un tren en Casetas, los datos de la gripe e información deportiva. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

La alcaldesa, Natalia Chueca, espera que la convocatoria de elecciones autonómicas no afecte a las negociaciones del presupuesto municipal con VOX. Las relaciones con el PP en la ciudad son buenas, pero podrían verse condicionadas por la tensión de ambas formaciones a nivel regional.

En su entrevista en Más de Uno, la edil recordó que presentará las cuentas antes de que acabe este año. También en próximos días se convocará el consejo de administración de la sociedad que impulsa el nuevo estadio de la Romareda. Y en ese sentido, Chueca prevé que el Real Zaragoza aporte los 10 millones que le corresponden.

