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Más de uno Zaragoza Matinal 16/07/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 16/07/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 16/07/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, el incendio en las Cinco Villas, anuncios de Chueca en el arranque del Debate de la ciudad, frente a las críticas de la oposición, que exige más autocrítica. Gobierno y grupos se enfrentaron por asuntos de movilidad, vivienda o las obras en marcha. Además, declaraciones de Azcón sobre los nuevos accionistas del Zaragoza e información deportiva. Con Chema Catalán y María Esteruelas.

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