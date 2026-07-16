16/07/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 16/07/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, el incendio en las Cinco Villas, anuncios de Chueca en el arranque del Debate de la ciudad, frente a las críticas de la oposición, que exige más autocrítica. Gobierno y grupos se enfrentaron por asuntos de movilidad, vivienda o las obras en marcha. Además, declaraciones de Azcón sobre los nuevos accionistas del Zaragoza e información deportiva. Con Chema Catalán y María Esteruelas.