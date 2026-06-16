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Más de uno Zaragoza Matinal 16/06/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 16/06/2026

El inicio de las obras para instalar un colector de saneamiento en la zona del Portillo está provocando retenciones de tráfico. Esos trabajos han obligado a cortar la circulación en el cruce de paseo María Agustín con Escrivá de Balaguer y a reducir la circulación a un solo carril en dirección puerta del Carmen y plaza de Europa. Para facilitar la fluidez del transporte público, los taxis y autobuses pueden girar desde María Agustín a avenida Madrid.

Más obras, en la tercera fase de la reforma integral de la avenida de Valencia. No van a suponer grandes cambios en la movilidad. Lo único las líneas de autobús urbano Ci3 y 22 (dirección Bombarda), recuperan su itinerario habitual al abrirse la conexión entre Tomás Bretón y García Sánchez.

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