15/06/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 15/06/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, nueva promoción municipal de vivienda asequible en Torrero. Además, incendio en una campa de reciclado en el PTR, el XVIII aniversario de la Expo y declaraciones de Morte sobre el Parque de Atracciones. También hablamos de protestas vecinales en San José, el Servet retransmite un implanto de válvula aórtica, balance del mercado medieval o deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.