Informativos Zaragoza

09:58 MIN

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
Más de Uno Zaragoza Matinal 12/12/2025

Informativo matinal Zaragoza

En el informativo local de las 8:20 horas, entra en vigor definitivamente la zona de bajas emisiones en el casco y Ecociudad analiza si construir una nueva depuradora o renovar la de La Cartuja. Además, el impacto económico de los congresos, detalles del programa sociolaboral con Fundación Dolores Sopeña, el PSOE exige actuar en el Parque del Agua, o las protestas por la venta de suelo de Alumalsa. Además, deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

La zona de bajas emisiones entra en vigor, de forma que sólo podrán acceder los vehículos con distintivo ambiental o autorización expresa. Podrán acceder también los usuarios de garajes o vehículos de transporte de personas con movilidad reducida.

El consejo de Ecociudad encargará hoy un estudio para analizar si renovar la depuradora de La Cartuja – que costaría unos 90 millones – o la construcción de una nueva, que elevaría la inversión a más de 170 millones de euros. El consistorio pide apoyo al Gobierno de España, que ha financiado este tipo de infraestructuras en otras ciudades.

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Luis Puyuelo
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

