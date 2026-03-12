ondacero.es
Informativos Zaragoza

12/03/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 12/03/2026

  • 09:51 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 12/03/2026

Informativo

compartir
Más de uno Zaragoza Matinal 12/03/2026

En Más de uno Zaragoza te hemos contado que una mujer, de 79 años, y su hijo, de 52 años, fueron localizados ayer muertos en una vivienda de María de Huerva por inhalación de monóxido de carbono. Las primeras informaciones apuntan a que la intoxicación se ha producido por una mala combustión de una estufa de gas. Además, el Gobierno de Zaragoza aprobará mañana los pliegos del nuevo contrato de Mantenimiento de Zonas Verdes municipales. Cubrirán una superficie total de 8 millones de metros cuadrados, con 148.000 árboles y 100 parques urbanos equipados.

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer