12/03/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 12/03/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 12/03/2026









En Más de uno Zaragoza te hemos contado que una mujer, de 79 años, y su hijo, de 52 años, fueron localizados ayer muertos en una vivienda de María de Huerva por inhalación de monóxido de carbono. Las primeras informaciones apuntan a que la intoxicación se ha producido por una mala combustión de una estufa de gas. Además, el Gobierno de Zaragoza aprobará mañana los pliegos del nuevo contrato de Mantenimiento de Zonas Verdes municipales. Cubrirán una superficie total de 8 millones de metros cuadrados, con 148.000 árboles y 100 parques urbanos equipados.