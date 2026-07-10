10/07/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 10/07/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, desalojado el edificio de Arcadas 38 tras el hundimiento de parte de dos pisos, Zaragoza se une al Camino Ignaciano, cifras de inserción de personas sin hogar gracias al programa “Punto de Partida”, alegaciones de VOX al proyecto de la Olmeda de Torre Ramona, las cifras del parque público de vivienda o deportes, entre otros. Con Chema Catalán y María Esteruelas.