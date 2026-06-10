ondacero.es
Informativos Zaragoza

10/06/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 10/06/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:44 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 10/06/2026

Informativo

compartir
Más de uno Zaragoza Matinal 10/06/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, acto del XXV aniversario de la TMZ, acuerdo de fin de huelga del sector de limpieza, detalles del Plan de Primera Oportunidad y de la Feria de Empleo de Cruz Roja e Ibercaja, reconocimiento de Ponle Freno a un militar de la Brigada Aragón, detalles de la visita del Papa o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Luis Puyuelo
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer