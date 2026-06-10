10/06/2026
Más de uno Zaragoza Matinal 10/06/2026
En el informativo local de las 8:20 horas, acto del XXV aniversario de la TMZ, acuerdo de fin de huelga del sector de limpieza, detalles del Plan de Primera Oportunidad y de la Feria de Empleo de Cruz Roja e Ibercaja, reconocimiento de Ponle Freno a un militar de la Brigada Aragón, detalles de la visita del Papa o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.
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