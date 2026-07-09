ondacero.es
Informativos Zaragoza

09/07/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 09/07/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:49 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 09/07/2026

Informativo

compartir
Más de uno Zaragoza Matinal 09/07/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, normativa para proteger la huerta de parques renovables y detalles del informe sobre Nueva Romareda. Además, Torrecilla de Valmadrid ya tiene agua del grifo. UCARAGÓN y partidos como Aragón Existe reclaman mejoras de movilidad en la ciudad y el PSOE propone un plan contra la pobreza infantil. Además, otros asuntos y deportes. Con Chema Catalán y María Esteruelas.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid