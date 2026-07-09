09/07/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 09/07/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, normativa para proteger la huerta de parques renovables y detalles del informe sobre Nueva Romareda. Además, Torrecilla de Valmadrid ya tiene agua del grifo. UCARAGÓN y partidos como Aragón Existe reclaman mejoras de movilidad en la ciudad y el PSOE propone un plan contra la pobreza infantil. Además, otros asuntos y deportes. Con Chema Catalán y María Esteruelas.