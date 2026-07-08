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Más de uno Zaragoza Matinal 08/07/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 08/07/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, el proyecto de Diamond Foundry, el consistorio prevé informar hoy sobre el lugar de retransmisión del partido de España, Chueca sobre el asunto del SPA de Ranillas, propuestas el PSOE al debate de la ciudad, Quero anuncia más dinero para los municipios, Quirón cede espacios a la fundación porqueViven o deportes, entre otros. Con Chema Catalán.

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