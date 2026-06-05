05/06/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 05/06/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, reunión en el SAMA entre sindicatos y patronales de limpieza de edificios y detalles de la fiesta y memoria de Policía Local. Además, Bicicletada Escolar, la apertura de las piscinas, Gran Recogida de alimentos, festival de la garnacha o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.