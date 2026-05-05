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Más de uno Zaragoza Matinal 05/05/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 05/05/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 05/05/2026

En el informativo regional de las 8:20 horas, modifican el trazado de vehículos en plaza San Miguel, detalles de la oferta de empleo del Ayuntamiento o de las mejoras de seguridad en el tranvía en el Miguel Servet, actualizan el proyecto de Avenida de Navarra para mejorar el drenaje. Además, queda desierto el concurso del restaurante de la antigua Giesa, piden no suprimir la línea 56 del bus urbano, y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

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