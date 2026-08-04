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Más de uno Zaragoza Matinal 04/08/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 04/08/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 04/08/2026

Con Lourdes Funes y María Esteruelas. Hablamos de la defensa que hace el departamento de Desregulación del Gobierno de Aragón del recorte de los 17 euros mensuales que reciben los menores migrantes no acompañados. De la falta de profesionales sanitarios en el medio rural durante el verano y de ´como el calor está afectando a los frutales y a la campaña estival. Entre otros asuntos, el deporte llega con Fran Castarlenas.

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