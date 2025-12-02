Más de Uno Zaragoza matinal 02/12/2025

09:45 MIN

En el informativo local de las 8:20 horas, Sanidad defiende el nuevo modelo de urgencias de tarde de Atención Primaria frente a las críticas de la FABZ, que convocará protestas. Además, validan el vuelo de drones de carga en Zaragoza, apertura parcial de la zona ampliada del albergue municipal, polémica por el espectáculo “Boreal” en el Parque Grande, veredicto del crimen de Boggiero, decomisan una boa constrictor en el centro, y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El Ayuntamiento ha recibido parcialmente las obras de ampliación del albergue para poder abrir, este jueves, 40 nuevas camas para incrementar la capacidad de acoger personas sin hogar. La primera fase de la reforma ha supuesto 5 millones de euros de inversión.

Con algunas dudas entre los usuarios, ayer a las 15 horas se puso en marcha el nuevo modelo de urgencias de tarde en Atención Primaria, que centraliza la atención en los centros de especialidades. Hubo una afluencia importante de pacientes, en un contexto de aumento de casos de gripe. Desde la FABZ rechazan el cambio y anuncian protestas porque algunos vecinos tienen que alargar desplazamientos o acudir a los hospitales.