02/06/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 02/06/2026

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En el informativo regional de las 8:20 horas, nervios en el comienzo de la PAU y tensión en el pleno sobre Zapatero entre derechas e izquierdas. Además, tensionadas las Urgencias del Rollo Villanova, el impacto de la huelga de limpieza, congreso sobre la materia oscura, datos de matriculaciones, Elisa Forcano gana un premio Max o deportes, entre otros. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.