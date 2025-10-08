08:55 MIN

08:55 MIN Vila-real exige más implicación de la Generalitat con los municipios en políticas activas de ocupación VILA-REAL compartir Vila-real exige más implicación de la Generalitat con los municipios en políticas activas de ocupación Código copiado









Durante la séptima edición del Foro Ocupa´t, celebrado este martes en Vila-real, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado que el consistorio presentará una propuesta al próximo Pleno municipal para exigir a la Generalitat Valenciana un mayor apoyo en los ayuntamientos en la promoción de estas iniciativas.

Vila-real ha acogido la séptima edición del Foro Ocupa’t, el gran encuentro para la ocupación y el emprendimiento que conecta empresas, demandantes de trabajo y entidades. El acontecimiento ha supuesto la participación 59 emprendidas participantes, 25 stands de entidades, cerca de 250 ofertas de trabajo, entre 1.400 y 1.500 personas inscritas y 3.900 candidaturas recibidas, más de 950 entrevistas programadas y 329 personas citadas a entrevistas.

De los cerca de 1.400 inscritos, el 55% provienen otras localidades próximas a la ciudad y el 45%, 650 personas, son de Vila-real.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch ha subrayado que “es incomprensible que tengamos que financiar con recursos propios municipales un acontecimiento tan importante para los ciudadanos, de ámbito comarcal, porque el Gobierno valenciano no dispone de ninguna línea de ayudas para este tipo de foros o encuentros que combinen la formación con el contacto directo entre empresas y demandantes de ocupación”. En este sentido, el primer edil ha anunciado que el consistorio presentará una propuesta al próximo Pleno municipal para exigir a la Generalitat Valenciana un mayor apoyo en los ayuntamientos en la promoción de estas iniciativas, que resulten esenciales para mejorar la inserción laboral y la conexión entre el tejido empresarial y los profesionales en investigación de ocupación.

Benlloch ha recordado que las competencias en materia de trabajo, ocupación y formación están transferidas exclusivamente a la Generalitat Valenciana y ha lamentado que “las políticas de ocupación del Gobierno valenciano no funcionan como haría falta. Recibimos constantemente mensajes de empresas que no encuentran trabajadores, y a la vez miles de personas buscan una oportunidad. Los ayuntamientos, por nuestra proximidad, podríamos ser fundamentales para canalizar estas demandas, pero necesitamos el apoyo y la coordinación de la Generalitat”, ha remarcado el alcalde.