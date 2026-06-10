Pasqual Broch: "La crisis hídrica de 2023 nos enseñó a actuar siempre como si estuviéramos al límite de reservas"

10/06/2026 Pasqual Broch: "La crisis hídrica de 2023 nos enseñó a actuar siempre como si estuviéramos al límite"

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La federación Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana, que acglutina a alrededor de 300 comunidad de regantes, celebra su junta general ordinaria el 17 de junio en Burriana. Con el presidente de la comunidad de Regantes de Vila-real. hablamos de la situación hídrica y las preocupaciones del sector.