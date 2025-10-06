ondacero.es
Mas de uno vila real comarcas

13:53 MIN

Los alumnos y las alumnas de Burriana durante un ensayo por las calles del municipio.
  13:53 MIN

Más de 70 alumnos del Centro Municipal de las Artes de Burriana actúa este miércoles 8 de octubre en Disneyland Paris

BURRIANA

Más de 70 alumnos del Centro Municipal de las Artes de Burriana actúa este miércoles 8 de octubre en Disneyland Paris

En total serán 75 alumnos de música y danza los que actúan este miércoles en Videopolis Theatre de Disneyland Paris y también desfilando por el parque parisino. Con la directora del Centro de las Artes de Burriana, Ana Llopis, conocemos los detalles de un viaje que preparan desde más de un año. El ensayo se ha llevado adelante este fin de semana por las calles de Burriana.

