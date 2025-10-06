13:53 MIN

13:53 MIN Más de 70 alumnos del Centro Municipal de las Artes de Burriana actúa este miércoles 8 de octubre en Disneyland Paris BURRIANA compartir Más de 70 alumnos del Centro Municipal de las Artes de Burriana actúa este miércoles 8 de octubre en Disneyland Paris Código copiado









En total serán 75 alumnos de música y danza los que actúan este miércoles en Videopolis Theatre de Disneyland Paris y también desfilando por el parque parisino. Con la directora del Centro de las Artes de Burriana, Ana Llopis, conocemos los detalles de un viaje que preparan desde más de un año. El ensayo se ha llevado adelante este fin de semana por las calles de Burriana.