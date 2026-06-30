30/06/2026
Marta Marcè, la nutricionista que convirtió una menopausia precoz en su proyecto de vida visita El Bosque el próximo sábado
- 12:00 MIN
Marta Marcè, la nutricionista que convirtió una menopausia precoz en su proyecto de vida visita El Bosque el próximo sábado
Charlamos con Marta Marcè en Más de Uno con motivo de su visita a El Bosque Masía Bellver el sábado 4 de julio. Conocemos su experiencia personal con la menopausia a los 26 años, tras someterse a una intervención por un cáncer de ovario.