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Más de uno Vila-real y Comarcas

30/06/2026

Marta Marcè, la nutricionista que convirtió una menopausia precoz en su proyecto de vida visita El Bosque el próximo sábado

El Bosque Masía Bellver
  • 12:00 MIN

Marta Marcè, la nutricionista que convirtió una menopausia precoz en su proyecto de vida visita El Bosque el próximo sábado

CON MARTA MARCÉ

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Marta Marcè, la nutricionista que convirtió una menopausia precoz en su proyecto de vida visita El Bosque el próximo sábado

Charlamos con Marta Marcè en Más de Uno con motivo de su visita a El Bosque Masía Bellver el sábado 4 de julio. Conocemos su experiencia personal con la menopausia a los 26 años, tras someterse a una intervención por un cáncer de ovario.

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