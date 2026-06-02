02/06/2026 La Guardia Civil de Castellón pone en marcha el servicio móvil de licencia de armas en los pueblos de la provincia

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El capitán Antonio Díaz, jefe de la Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, explica en Más de Uno Vila-real, el servicio sobre licencia de armas que van a prestar en diferentes municipios de la provincia, con los datos de interés de la ciudadanía para la licencia de armas. Cabe decir que el calendario de visitas está publicado en la web de la Guardia Civil.