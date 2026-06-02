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02/06/2026

La Guardia Civil de Castellón pone en marcha el servicio móvil de licencia de armas en los pueblos de la provincia

El capitán en los estudios de Onda Cero.
  • 07:26 MIN

La Guardia Civil de Castellón pone en marcha el servicio móvil de licencia de armas en los pueblos de la provincia

GUARDIA CIVIL

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La Guardia Civil de Castellón pone en marcha el servicio móvil de licencia de armas en los pueblos de la provincia

El capitán Antonio Díaz, jefe de la Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, explica en Más de Uno Vila-real, el servicio sobre licencia de armas que van a prestar en diferentes municipios de la provincia, con los datos de interés de la ciudadanía para la licencia de armas. Cabe decir que el calendario de visitas está publicado en la web de la Guardia Civil.

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