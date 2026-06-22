22/06/2026
La Farsa Compañía crea un musical inédito sobre el Papa Luna para poder estrenarlo antes de que acabe el año
- 10:24 MIN
La Farsa Compañía crea un musical inédito sobre el Papa Luna que estrenará antes de que acabe el año
El musical está creado para representarse en Peñíscola, tal y como nos ha contado, Carlos Delshorts, a Onda Cero Vila-real, un espectáculo original con el que la compañía cuenta la leyenda y la historia de uno de los personajes más importantes del siglo XV, Benedicto XIII, el Papa Luna.