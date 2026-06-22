ondacero.es
Más de uno Vila-real y Comarcas

22/06/2026

La Farsa Compañía crea un musical inédito sobre el Papa Luna para poder estrenarlo antes de que acabe el año

Peñíscola será el escenario del musical de La Farsa Compañía.
  • 10:24 MIN

La Farsa Compañía crea un musical inédito sobre el Papa Luna que estrenará antes de que acabe el año

CON CARLOS DELSHORTS

compartir
La Farsa Compañía crea un musical inédito sobre el Papa Luna que estrenará antes de que acabe el año

El musical está creado para representarse en Peñíscola, tal y como nos ha contado, Carlos Delshorts, a Onda Cero Vila-real, un espectáculo original con el que la compañía cuenta la leyenda y la historia de uno de los personajes más importantes del siglo XV, Benedicto XIII, el Papa Luna.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid