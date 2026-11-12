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12/11/2026

Sienna vuelve a casa para presentarnos su nuevo trabajo, LINCE

Sienna presenta 'Lince'
Imagen: ondacero.es
  • 18:01 MIN

Sienna vuelve a casa para presentarnos su nuevo trabajo, LINCE

MUSICA

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Sienna vuelve a casa para presentarnos su nuevo trabajo, LINCE

LINCE es su nuevo álbum de estudio. Un disco que nace desde una época oscura y de incertidumbre, pero que mira hacia adelante buscando la esperanza de un tiempo mejor. El cantante valenciano, que lleva ya unos años afincado en Madrid, volverá a ofrecernos el mejor de los directos este 28 de noviembre en Alicante y el próximo 23 de Enero en Valencia. Hablamos con Sienna del proceso de creación del nuevo disco, del futuro, y de muchas cosas más. Descubre mucho más de Sienna.

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  • Javier Mendigacha
  • Begoña Perpiña

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