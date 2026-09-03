03/09/2026 El Roig Arena llega a su primer aniversario superando las expectativas con las que arrancó su andadura

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Más de un millón y medio de espectadores, centenares de eventos deportivos y culturales, y un modelo de gestión fundamentado en el modelo de calidad total de Mercadona, han hecho del recinto uno de los más importantes de nuestro país. Hablamos de como ha sido este primer año con Víctor Sendra director general del Roig Arena.

En apenas un año de trayectoria el Roig Arena es ahora mismo un espacio de referencia tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Durante estos meses hemos podido disfrutar de eventos deportivos y musicales de primer nivel en nuestra comunidad gracias a que ahora sí estamos en el mapa de los mejores recintos para realizar eventos a cubierto en España.

Por el Roig han pasado las mejores giras nacionales, pero también un buen número de artistas internacionales han desfilado por su escenario. El recinto comenzó su andadura oficial con un evento que rendía homenaje a una de las grandes voces de nuestra tierra Nino Bravo. Desde ese momento hemos podido ver despedirse a Joaquín Sabina del público valenciano. Disfrutar de las mejores bandas sonoras de la mano de Hans Zimmer. Los mejores artistas de nuestro país han pasado por sus instalaciones. Quevedo logró convocar a 19.000 personas. Aitana, y Dani Martín tuvieron que poner varias fechas ante la buena acogida del público. Artistas de la talla de Pet Shop Boys, Rod Stewart, Laura Pausini, Chayanne y muchas otras grandes voces de la música internacional.

Estos son unos pocos ejemplos de todo lo vivido en un espacio que en poco más de año se ha consolidado como gran referente del país para que las mejores giras hagan parada en nuestra tierra. El Roig Arena ha demostrado en estos meses que han venido para llenar nuestra vida de grandes momentos y para ello todos sus profesionales se esfuerzan cada día para que cada una de las experiencias que vivamos allí, dejen un gran recuerdo en nuestra vida. Una agenda cargada de grandes citas para los próximos meses y que ya para los próximas semanas llega cargada de grandes eventos.

Víctor Sendra nos cuenta cómo han vivido estos meses de mucho esfuerzo pero también de mucha satisfacción por los éxitos logrados.