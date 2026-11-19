19/11/2026 Pedro Guerra llega al ciclo Gandiautor para repasar los grandes éxitos de su carrera

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Pedro Guerra regresa a nuestra comunidad para presentar en Gandía un directo en el que repasará todos los grandes temas de su carrera. Una cita con el público valenciano que podrá disfrutar de su música de una forma muy íntima y especial. Algo que tratándose de uno de los grandes de la música de nuestro país es todo un lujo. Será el próximo día 27 de noviembre. Escucha la entrevista en la que hablamos de su música, de su carrera, de nuevos proyectos y mucho más.