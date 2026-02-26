ondacero.es
Lori Meyers dan los últimos coletazos a su gira en el Roig Arena

Lori Meyers
  • 14:50 MIN

LLEGA HEINKEN HOUSE VALENCIA

Estarán el próximo día 7 de marzo en el Roig Arena de Valencia y también forman parte del cartel del FIB en la edición de 2026

Desde luego lo que viviremos el próximo día 7 de marzo en Valencia va a ser una autentica fiesta de la música independiente de nustro país. Llega la primera edición del Heinken House Valencia. Una cita musical donde podremos ver sobre el escenario del Roig Arena a James, Lori Meyers, La casa azul y Sidonie. Una noche inolvidable para los amantes de la música Indie.

Heineken House
Heineken House | ondacero.es

Hablamos con Lori Meyers de cómo se preparan para una citan tan especial. Además comenzamos a descubrir algunos detalles de lo que será su nuevo trabajo que verá la luz a lo largo de este año. No te pierdas la entrevista completa que hemos mantenido con Alejandro Méndez.

