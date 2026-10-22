Hablamos con Rata el grupo del que todo el mundo habla en el circuito de la música independiente

22/10/2026 Descubrimos al grupo del que todo el mundo habla en el circuito de la música independiente

Imagen: Alberto Soriano Morata

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Estarán el próximo día 13 de Noviembre en Valencia en El loco club. Daniel Sabater y Felix Esteban están siendo con su proyecto musical, Rata, una de las nuevas incorporaciones al circuito de la música independiente de la musica nacional. Ya forman parte de los carteles de los principales festivales del país, y el boca a boca está haciendo que agoten las entradas de aquellas ciudades por las que pasan, también en Valencia. Hoy descubrimos más de este proyecto musical.