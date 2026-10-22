ondacero.es
Comunitat Valenciana en la onda

22/10/2026

Descubrimos al grupo del que todo el mundo habla en el circuito de la música independiente

Rata
Imagen: Alberto Soriano Morata
  • 13:08 MIN

Hablamos con Rata el grupo del que todo el mundo habla en el circuito de la música independiente

Música

compartir
Hablamos con Rata el grupo del que todo el mundo habla en el circuito de la música independiente

Estarán el próximo día 13 de Noviembre en Valencia en El loco club. Daniel Sabater y Felix Esteban están siendo con su proyecto musical, Rata, una de las nuevas incorporaciones al circuito de la música independiente de la musica nacional. Ya forman parte de los carteles de los principales festivales del país, y el boca a boca está haciendo que agoten las entradas de aquellas ciudades por las que pasan, también en Valencia. Hoy descubrimos más de este proyecto musical.

Te puede gustar

Informativos Comunitat Valenciana Row

Informativos C. Valenciana

La Brújula de la Comunitat Valenciana Row

La brújula C. Valenciana

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid