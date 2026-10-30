30/10/2026
Arriba la gran festa de comiat de la Fúmiga a València
La banda que ha marcat la música de la comunitat valenciana durant els últims anys està acomiadant-se dels escenaris. Aquest divendres 30 d'octubre i demà dia 31 seran els dos últims concerts de la formació.
Arriba l'hora de tancar l'etapa musical d'un projecte que ha deixat autèntics himnes per a milers de persones tant dins com fora de la *terreta. Parlem amb Artur Martínez un dels seus cantants de com està sent aquesta gira de comiat i d'aquesta decisió més que meditada i presa fa ja uns quants anys. Descobreix *anecdotas, experiències viscudes i moltes més qüestions viscudes en tots aquests anys d'èxit.
Temas
- Javier Mendigacha
- Begoña Perpiña