Arriba l'hora de tancar l'etapa musical d'un projecte que ha deixat autèntics himnes per a milers de persones tant dins com fora de la *terreta. Parlem amb Artur Martínez un dels seus cantants de com està sent aquesta gira de comiat i d'aquesta decisió més que meditada i presa fa ja uns quants anys. Descobreix *anecdotas, experiències viscudes i moltes més qüestions viscudes en tots aquests anys d'èxit.