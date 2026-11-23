23/11/2026 Pérez Llorca: "hemos bajado impuestos y, sin requisar tanto a las familias, somos más eficientes y eficaces"

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El President de la Generalitat Valenciana y Presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha hecho balance de su primer año al frente del Consell y ha avanzado los diferentes planes de futuro para la Comunitat Valenciana en materia educativa, fiscal y sociosanitaria

Pérez también ha hablado de la infrafinanciación autonómica que sufre la Comunitat y espera que a partir del 29N, con un gobierno central del PP, la Comunitat Valenciana tenga la financiación justa que merece respecto a su aportación al estado