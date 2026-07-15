15/07/2026

10:23 MIN La Xunta amplia en otros 2 millones las ayudas para adquirir vivienda en centros históricos Lugo Provincia compartir La Xunta amplia en otros 2 millones las ayudas para adquirir vivienda en centros históricos Código copiado









En Más de Uno Lugo el delegado territorial de la Xunta repasó algunos proyectos que afectan a la provincia, y destacó los 4 millones que el gobierno gallego destina a la adquisición de vivienda en centros históricos. A las 2 millones iniciales se suma otra partida de otros 2 millones, financiados de forma integra con fondos autonómicos. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 15 de octubre. En el caso de la ciudad de Lugo las ayudas pueden ir de los 20.000 a los 16.000 euros. Alfonso Villares explicó también las actuaciones en cinco centros educativos con un presupuesto de cinco millones, y la mejora de 15 tramos del Camino Norte de Santiago en Lugo, Ribadeo, Vilalba, Guitiriz, Trabada y Friol.