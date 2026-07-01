Viveiro ya vibra al ritmo del Resurrection Fest

01/07/2026
Arranca este miércoles el Resurrection Fest 2026 de Viveiro con el objetivo de batir todos sus récords. Hasta el sábado en el programa más de cien bandas y artistas de primer nivel como Iron Maiden, Limp Bizkit o Marilyn Manson. En Más de Uno Lugo el subdirector del Resurrection, David Méndez, estimó que la asistencia superará las 140.000 personas y se calcula un retorno económico que superará los 40 millones de euros. Una cita que un año más convierte a Viveiro en epicentro del rock mundial.