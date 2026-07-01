01/07/2026

08:16 MIN Viveiro ya vibra al ritmo del Resurrection Fest A Mariña compartir Viveiro ya vibra al ritmo del Resurrection Fest Código copiado









Arranca este miércoles el Resurrection Fest 2026 de Viveiro con el objetivo de batir todos sus récords. Hasta el sábado en el programa más de cien bandas y artistas de primer nivel como Iron Maiden, Limp Bizkit o Marilyn Manson. En Más de Uno Lugo el subdirector del Resurrection, David Méndez, estimó que la asistencia superará las 140.000 personas y se calcula un retorno económico que superará los 40 millones de euros. Una cita que un año más convierte a Viveiro en epicentro del rock mundial.