12/02/2026

Ni las vacas pueden salir a pastar por los temporales.









Miguel Tomé, responsable de UUAA en la provincia de Lugo, asegura que está todo afectado por los continuos temporales. Desde la cosecha de los grelos, hasta las patatas, los viñedos o la ganadería que no puede salir a los campos. El sindicato está a la espera de que concluyan estos episodios de borrascas para cuantificar daños y pedir ayudas a las administraciones. Destaca que tanto agricultores como ganaderos están impotentes por la situación que están viviendo.