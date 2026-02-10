ondacero.es
Más de uno Lugo

10/02/2026

ondacero
  • 07:57 MIN

El servicio de basura deja un déficit de 7,3 millones en 2025.

PLANETA VERDE

compartir
Benito García de Galicia Ambiental relató los 7,1 millones que el Concello ingreso por la tasa de basura, frente al coste de la gestión que supera los 14,5 millones. Situación que obligaría a subir los recibos, ya que la UE establece que hay que dejar de subvencionar por este fin a los Ayuntamientos que están obligados a trasladar el 100% del coste al ciudadano. Algo que de momento descarta el gobierno local de Lugo en este 2026.

