16/06/2026

14:27 MIN Ribadeo acogerá este viernes el foro de turismo "España Verde: Un destino de calidade" A Mariña compartir Ribadeo acogerá este viernes el foro de turismo "España Verde: Un destino de calidade" Código copiado









La Xunta impulsa en Ribadeo la celebración del foro "España Verde: Un destino de calidade" con representantes de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Incluirá mesas redondas, debates y visitas a espacios turísticos de la zona. El objetivo es analizar el papel de los territorios ante los nuevos retos climáticos y como afecta a los modelos turísticos. Un foro en el que colabora Onda Cero que el sábado 21 emitirá desde Ribadeo su programa nacional Gente Viajera.