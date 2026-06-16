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16/06/2026

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Ribadeo acogerá este viernes el foro de turismo "España Verde: Un destino de calidade"

A Mariña

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Ribadeo acogerá este viernes el foro de turismo "España Verde: Un destino de calidade"

La Xunta impulsa en Ribadeo la celebración del foro "España Verde: Un destino de calidade" con representantes de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Incluirá mesas redondas, debates y visitas a espacios turísticos de la zona. El objetivo es analizar el papel de los territorios ante los nuevos retos climáticos y como afecta a los modelos turísticos. Un foro en el que colabora Onda Cero que el sábado 21 emitirá desde Ribadeo su programa nacional Gente Viajera.

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Informativos Lugo, Rubén Dorado

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